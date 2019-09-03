Путин заявил, что дружба является основой для российско-монгольских отношений

Глава государства Владимир Путин считает, что давняя дружба и взаимная поддержка являются основой развития отношений Монголии и России. Президент находится с визитом в Монголии по случаю 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.

«80 лет назад, в 1939 году, советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии», — сказал Путин.

Он также напомнил, какую поддержку оказал народ Монголии Советскому союзу в борьбе с фашистскими захватчиками. На собранные пожертвования были сделаны 53 танка, было передано 500 тысяч лошадей. Танки были объединены в бригаду «Революционная Монголия» и вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге.

Также в битвах участвовала авиационная эскадрилья «Монгольский арат», входившие в нее истребители Монголия также подарила советским солдатам.