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 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
11:51   3 Сентября 2019
Россия

Путин заявил, что дружба является основой для российско-монгольских отношений

Путин заявил, что дружба является основой для российско-монгольских отношений

Глава государства Владимир Путин считает, что давняя дружба и взаимная поддержка являются основой развития отношений Монголии и России. Президент находится с визитом в Монголии по случаю 80-летия совместной победы на реке Халхин-Гол.

«80 лет назад, в 1939 году, советские и монгольские воины, сражаясь плечом к плечу, дали жесткий отпор агрессору и вместе отстояли суверенитет и территориальную целостность Монголии», — сказал Путин. 

Он также напомнил, какую поддержку оказал народ Монголии Советскому союзу в борьбе с фашистскими захватчиками. На собранные пожертвования были сделаны 53 танка, было передано 500 тысяч лошадей. Танки были объединены в бригаду «Революционная Монголия» и вступили в свой первый бой в 1943 году на Курской дуге. 

Также в битвах участвовала авиационная эскадрилья «Монгольский арат», входившие в нее истребители Монголия также подарила советским солдатам.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #монголия #великая отечественная война

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