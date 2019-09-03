Депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат устроили драку в Киеве

Депутат Верховной рады XVIII созыва от фракции «Батькивщина» Руслан Богдан и новоизбранный депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергеей Алексеев подрались в одном из ресторанов в центре Киева. Об этом пишет агентство УНН со ссылкой на полицию во вторник, 3 сентября.

По данным издания, на место инцидента вызвали правоохранительные органы, но нардепы от объяснений отказались. Отмечается также, что Алексеев обратился за медицинской помощью. У депутата диагностировали перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Также решается вопрос о возбуждении дела по статье «Хулиганство». Максимальные санкции по ней — лишение свободы на срок до трех лет.

Всего в Раде создано пять фракций. Самая крупная из них (254 депутата) создана пропрезидентской партией& «Слуга народа».