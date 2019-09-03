Сельский староста, облившись водой, спас из горящего гаража школьный автобус

Единственный школьный автобус поселка Кайлы Мошковского района в Новосибирской области едва не сгорел во время пожара в гараже местного автотранспортного предприятия 15 июля текущего года.

Автобус, который не только развозит детей в школу и обратно, но и доставляет взрослых жителей села на работу, а также, при необходимости, в больницу, удалось спасти в результате героических действий сельского старосты Андрея Кудряшова, о самоотверженном поступке которого журналисты узнали только в начале сентября.

Как сообщает во вторник МЧС Новосибирской области, единственный на все село автобус стоял в гараже, когда там вспыхнул сильный пожар. К месту происшествия первыми прибыли добровольцы из Калининского сельского совета, в числе которых оказался и Андрей Кудряшов, который помимо того, что был сельским старостой, также являлся и водителем автобуса. Увидев, что огонь уже охватил крышу и та в любой момент может рухнуть на автобуса, староста намотал на голову куртку, облился водой и кинулся в горящий гараж. Задымление в здании, по его словам, было настолько сильным, что ему лишь с третьей попытки удалось выгнать автобус из гаража.

«Я успокоился только когда отогнал автобус на безопасное расстояние. Он всего один у нас, доставляет детей в школу, возит селян на работу и в больницу. Я не мог поступить иначе, просто отсиживаясь в сторонке», - рассказал сибиряк позже.

О подвиге Андрея Кудряшова, как уточняют в пресс-службе областного МЧС, стало известно, благодаря публикации журналистки Марины Осиповой в местном издании.