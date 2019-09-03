Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Лидеры стран — участниц маневров «Центр-2019» могут приехать на учения

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест

Кассирше, укравшей из банка 20 миллионов рублей, продлили на два месяца арест
Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

Члены Верховной Рады утвердили отмену депутатской неприкосновенности

 Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии

Глава МВД Гахария выдвинут на пост премьер-министра Грузии
МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

МО РФ обустраивает в Сирии авиабазу Хмеймим и пункт ВМФ в Тартусе

 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
12:12   3 Сентября 2019
Россия

Сельский староста, облившись водой, спас из горящего гаража школьный автобус

Сельский староста, облившись водой, спас из горящего гаража школьный автобус

Единственный школьный автобус поселка Кайлы Мошковского района в Новосибирской области едва не сгорел во время пожара в гараже местного автотранспортного предприятия 15 июля текущего года.

Автобус, который не только развозит детей в школу и обратно, но и доставляет взрослых жителей села на работу, а также, при необходимости, в больницу, удалось спасти в результате героических действий сельского старосты Андрея Кудряшова, о самоотверженном поступке которого журналисты узнали только в начале сентября.

Как сообщает во вторник МЧС Новосибирской области, единственный на все село автобус стоял в гараже, когда там вспыхнул сильный пожар. К месту происшествия первыми прибыли добровольцы из Калининского сельского совета, в числе которых оказался и Андрей Кудряшов, который помимо того, что был сельским старостой, также являлся и водителем автобуса. Увидев, что огонь уже охватил крышу и та в любой момент может рухнуть на автобуса, староста намотал на голову куртку, облился водой и кинулся в горящий гараж. Задымление в здании, по его словам, было настолько сильным, что ему лишь с третьей попытки удалось выгнать автобус из гаража.

«Я успокоился только когда отогнал автобус на безопасное расстояние. Он всего один у нас, доставляет детей в школу, возит селян на работу и в больницу. Я не мог поступить иначе, просто отсиживаясь в сторонке», - рассказал сибиряк позже.

О подвиге Андрея Кудряшова, как уточняют в пресс-службе областного МЧС, стало известно, благодаря публикации журналистки Марины Осиповой в местном издании.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #пожар #школьный автобус #новосибирская область

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...