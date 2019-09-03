Белоруссия отказалась производить ракеты средней и меньшей дальности

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник, 3 сентября, сообщил, что Минск не собирается производить или размещать на территории страны ракеты средней и меньшей дальности. По его словам, декларация ответственных стран о неразмещении таких ракет в Европе станет подлинным вкладом в укрепление безопасности.

«Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал президент.

Александр Лукашенко напомнил, что Минск не выходил из договора, поэтому страна не произведет и не разместит ракеты средней и меньшей дальности пока не появится угроза безопасности Белоруссии. Сейчас такой ситуации нет.

«Надеюсь, и не будет», — подчеркнул Лукашенко в ходе Международной антитеррористической конференции высокого уровня.

Белорусы не идеалисты и видят все сложности, с которыми может столкнуться страна в условиях существующих противоречий, заметил президент. Однако договор о нераспространении ядерного оружия и глобальные запреты других видов оружия массового уничтожения тоже когда-то казались невозможными.