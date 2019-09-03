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11:54   3 Сентября 2019
Россия

Первая многотопливная АЗС в России открылась в Копейске

Первая многотопливная АЗС в России открылась в Копейске

«Новатэк-АЗК» открыл под Челябинском первый в России многотопливный автозаправочный комплекс, сообщило РИА Новости 3 сентября.

В церемонии открытия приняли участие глава «Новатэка» Леонид Михельсон и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Стоит отметить, что автомобилисты на такой АЗС могут заправиться любым видом топлива — от бензина до сжиженного природного газа.

Михельсон указал, что во многих странах машины работают на СПГ. В Челябинской области «Новатэк» нашел партнеров, которые переводят автомобили на газ.

«СПГ-комплексов будет много: по всей дороге от Челябинска до Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое будущее», — добавил глава энергетической компании.

Первая многотопливная АЗС в России открылась в Копейске

В свою очередь, челябинский губернатор отметил, что субъект стал пилотным из-за комплексного подхода к развитию подобного топлива. Здесь также запустят передвижные заправки, откроют завод по производству СПГ и разовьют транспорт на таком виде топлива. Более того, в ближайшие дни в Челябинске начнут курсировать автобусы на газе.

«Основной аспект, который важен для нас, — это экология. В несколько раз будут снижены выбросы вредных веществ», — заметил Текслер.

Первая многотопливная АЗС в России открылась в Копейске 

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Автор: Анна Манц
#азс #челябинская область #спг #михельсон #текслер #новатэк

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