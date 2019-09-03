Первая многотопливная АЗС в России открылась в Копейске 

«Новатэк-АЗК» открыл под Челябинском первый в России многотопливный автозаправочный комплекс, сообщило РИА Новости 3 сентября.

В церемонии открытия приняли участие глава «Новатэка» Леонид Михельсон и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Стоит отметить, что автомобилисты на такой АЗС могут заправиться любым видом топлива — от бензина до сжиженного природного газа.

Михельсон указал, что во многих странах машины работают на СПГ. В Челябинской области «Новатэк» нашел партнеров, которые переводят автомобили на газ.

«СПГ-комплексов будет много: по всей дороге от Челябинска до Санкт-Петербурга. Я считаю, что это большое будущее», — добавил глава энергетической компании.

В свою очередь, челябинский губернатор отметил, что субъект стал пилотным из-за комплексного подхода к развитию подобного топлива. Здесь также запустят передвижные заправки, откроют завод по производству СПГ и разовьют транспорт на таком виде топлива. Более того, в ближайшие дни в Челябинске начнут курсировать автобусы на газе.