Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма во вторник, 3 сентября, сообщил, что российский лидер Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди встретятся в среду, 4 сентября, во Владивостоке в формате тет-а-тет, а в конце дня вместе поужинают. По его словам, в двусторонней повестке дня запланировали ряд мероприятий.

«Два лидера проведут много времени вместе на встречах в формате тет-а-тет и на закрытых встречах», — добавил индийский посол.

Путин и Моди посетят судостроительный комплекс «Звезда», чтобы посмотреть на «высокотехнологичную отрасль российского судостроения», продолжил Бала Венкатеш Варма. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября​​​.