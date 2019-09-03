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Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
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11:21   3 Сентября 2019
Россия

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма во вторник, 3 сентября, сообщил, что российский лидер Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди встретятся в среду, 4 сентября, во Владивостоке в формате тет-а-тет, а в конце дня вместе поужинают. По его словам, в двусторонней повестке дня запланировали ряд мероприятий.

«Два лидера проведут много времени вместе на встречах в формате тет-а-тет и на закрытых встречах», — добавил индийский посол.

Путин и Моди посетят судостроительный комплекс «Звезда», чтобы посмотреть на «высокотехнологичную отрасль российского судостроения», продолжил Бала Венкатеш Варма. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября​​​.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #владивосток #моди #вэф

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