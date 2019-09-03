Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет
Посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма во вторник, 3 сентября, сообщил, что российский лидер Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди встретятся в среду, 4 сентября, во Владивостоке в формате тет-а-тет, а в конце дня вместе поужинают. По его словам, в двусторонней повестке дня запланировали ряд мероприятий.
«Два лидера проведут много времени вместе на встречах в формате тет-а-тет и на закрытых встречах», — добавил индийский посол.
Путин и Моди посетят судостроительный комплекс «Звезда», чтобы посмотреть на «высокотехнологичную отрасль российского судостроения», продолжил Бала Венкатеш Варма. Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4–6 сентября.
Во Владивосток прибыл лайнер Costa Venezia, на котором разместятся гости и участники #ВЭФ2019. На борту лайнера подготовлено 2 116 комфортабельных номеров-кают различных категорий. Номерной фонд лайнера, разместившийся на 14 палубах, соответствует уровню пятизвездочной гостиницы. pic.twitter.com/Ivw7tu8hTc— ВЭФ (@ru_forumvostok) 3 сентября 2019 г.