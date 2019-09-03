Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

 ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады
Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы
Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

 ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады
Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы
11:23   3 Сентября 2019
Весь мир

Посол Ливии в ООН призвал Лигу арабских государств урегулировать кризис

Посол Ливии в ООН призвал Лигу арабских государств урегулировать кризис

Ливийский посол в ООН Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств принять участие в урегулировании кризиса в Ливии. Об этом сообщает издание Asharq Al-awsat.

Глава Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абул Гейт встретился с Саламе в Каире 2 сентября, чтобы обсудить события в Ливии и вопрос безопасности в североафриканской стране. Саламе подчеркнул важность роли ЛАГ в поиске «прочного политического решения» конфликта, исключая военные методы урегулирования.

Посол Ливии в ООН призвал Лигу арабских государств урегулировать кризис

Абул Гейт выразил решительное неприятие Лигой всех форм иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии и заявил о приверженности мирным способам решения сложившейся ситуации «двоевластия» в стране и ее столице Триполи. После встречи представитель ООН Саламе направился на переговоры с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри.

«Большая семерка» 27 августа призвала провести международную конференцию с участием всех заинтересованных сторон и региональных участников, имеющих отношение к ливийскому конфликту. Страны-участницы G7 уверены, что обеспечить стабильность в стране может только политическое решение — в этом вопросе клуб солидарен с ООН.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#оон #политика #ливия #африка #новости #общество #лига арабских государств

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...