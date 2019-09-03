Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы
Лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил, что принял приглашение российского президента Владимира Путина посетить Москву в День Победы. В следующем году страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне.
Он подчеркнул, что монгольская сторона, скорее всего, будет участвовать в праздничных мероприятиях в широком составе.
«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Баттулга.
Ранее стало известно, что лидеры 17 стран уже подтвердили свой приезд на праздник в следующем году.
Путин в Улан-Баторе. Официальная церемония встречи гостя президентом Монголии pic.twitter.com/VwkRDtOJ8j— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 3, 2019