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 Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень

Визит Путина в Монголию вывел отношения стран на качественно высокий уровень
11:28   3 Сентября 2019
Весь мир

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил, что принял приглашение российского президента Владимира Путина посетить Москву в День Победы. В следующем году страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что монгольская сторона, скорее всего, будет участвовать в праздничных мероприятиях в широком составе.

«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Баттулга.

Ранее стало известно, что лидеры 17 стран уже подтвердили свой приезд на праздник в следующем году.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #путин #монголия

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