Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии Халтмаагийн Баттулга сообщил, что принял приглашение российского президента Владимира Путина посетить Москву в День Победы. В следующем году страна отмечает 75-летие победы в Великой Отечественной войне.

Он подчеркнул, что монгольская сторона, скорее всего, будет участвовать в праздничных мероприятиях в широком составе.

«Я с благодарностью принял приглашение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне», — сказал Баттулга.

Ранее стало известно, что лидеры 17 стран уже подтвердили свой приезд на праздник в следующем году.