Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно, чтобы увеличить доходы и вложить эти деньги в ремонт сооружения. Об этом 3 сентября сообщает агентство Voanews.

По данным агенства, в настоящий момент в порту ведется оживленных бизнес. Туда приезжают грузовые авто, которые перевозят продукты питания, моторные масла, машины и прочие товары.

По словам менеджера порта Йзаида Бозрайда, ежемесячный доход сооружения превышает семь миллионов ливийских динаров (или почти пять миллионов долларов). Однако эти деньги не использовались для развития и ремонта порта.

«Мы еще не вернулись к прежнему уровню. Но каждый месяц лучше предыдущего, мы стремимся получить более 7,8 млн динаров. Мы продлили рабочее время до 24 часов», — сказал он.

Он также отметил, что вернулись все судоходные линии.

«Самая последняя была начата всего с семью контейнерами, а последняя партия была уже около 400 контейнеров», — заявил он.

Бозрайд подчеркнул, что до войны доходы поступали в Главное управление портов Ливии в западном городе Мисрата.

В 2014 году порт был обстрелян, после чего прекратил работу. Противоборствующие группировки сражались за контроль над Бенгази и восточная часть города оказалась разрушена. В 2017 году силы во главе с Халифой Хафтаром объявили о победе в Бенгази. Ремонт порта продолжается до сих пор.