Помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали дату саммита по Донбассу

Дата саммита по Донбассу остается не согласованной. Помощники лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) на встрече 2 сентября в Берлине обсудили условия, при которых саммит может состояться.

Об этом сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков. Он написал, что российская сторона настаивала, чтобы в первую очередь были выполнены решения предыдущих встреч в «нормандском формате».

«Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера», — считает политолог.

Чеснаков при этом отметил, что все стороны «нормандской четверки» одобряют возобновление саммита. Позже информацию о том, что дата саммита не утверждена, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.