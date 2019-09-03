Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

 ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады
Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы
Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Путин и Моди поужинают во Владивостоке после встречи в формате тет-а-тет

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

 ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады
Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Торговый порт в Бенгази начал работать круглосуточно

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы

Лидер Монголии посетит торжества в Москве в честь юбилея Победы
11:17   3 Сентября 2019
Весь мир

Помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали дату саммита по Донбассу

Помощники лидеров «нормандской четверки» не согласовали дату саммита по Донбассу

Дата саммита по Донбассу остается не согласованной. Помощники лидеров «нормандской четверки» (Германия, Россия, Франция, Украина) на встрече 2 сентября в Берлине обсудили условия, при которых саммит может состояться. 

Об этом сообщил 3 сентября в своем Telegram-канале российский политолог Алексей Чеснаков. Он написал, что российская сторона настаивала, чтобы в первую очередь были выполнены решения предыдущих встреч в «нормандском формате».

«Нужно развести силы в Петровском и Золотом и согласовать формулу Штайнмайера», — считает политолог.

Чеснаков при этом отметил, что все стороны «нормандской четверки» одобряют возобновление саммита. Позже информацию о том, что дата саммита не утверждена, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  

«Нет, пока не определена», — представитель Кремля.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#донбасс #саммит #нормандская четверка

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...