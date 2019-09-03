МИД РФ призвал бороться с терроризмом сообща
Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение в связи с 15-летием теракта в Беслане. В нем говорится, что терроризм можно победить лишь сообща.
3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана со всеми трагическими событиями, которые пережила страна, в частности с терактом в бесланской школе в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека.
В комментарии МИД РФ сказано, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно опираться на нормы международного права, Устав ООН.
«В частности, недопустимо делить террористов на «плохих» и «не совсем плохих», оправдывая последних как якобы «борцов за свободу». Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом», — отметили в министерстве.
Также в ведомстве подчеркнули, что терроризм - это преступление, которое не имеет оправдания.
❗ Международное контртеррористическое сотрудничество должно осуществляться строго на основе норм международного права, прежде всего Устава ООН, без политизации, «двойных стандартов» и скрытых повесток дня. ????https://t.co/LN0cH8vpl0 #СтранаГероев #РаботайтеБратья #РаботаемБрат pic.twitter.com/gkgDmlsXye— МИД России ???????? (@MID_RF) September 3, 2019