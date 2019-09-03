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11:06   3 Сентября 2019
Россия

МИД РФ призвал бороться с терроризмом сообща

МИД РФ призвал бороться с терроризмом сообща

Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало сообщение в связи с 15-летием теракта в Беслане. В нем говорится, что терроризм можно победить лишь сообща. 

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата связана со всеми трагическими событиями, которые пережила страна, в частности с терактом в бесланской школе в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека.

В комментарии МИД РФ сказано, что международное сотрудничество в борьбе с терроризмом должно опираться на нормы международного права, Устав ООН. 

«В частности, недопустимо делить террористов на «плохих» и «не совсем плохих», оправдывая последних как якобы «борцов за свободу». Мы способны победить это зло только сообща, выступив единым антитеррористическим фронтом», — отметили в министерстве. 

Также в ведомстве подчеркнули, что терроризм - это преступление, которое не имеет оправдания.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#терроризм #политика #мид рф #беслан

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