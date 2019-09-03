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СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

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10:56   3 Сентября 2019
Весь мир

Письмо с угрозами и пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии

Письмо с угрозами и пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии

Посольство Южной Кореи в Токио заявило о получении анонимного письма с требованием «убраться вон», угрозами и пулей. Об этом пишет газета «Асахи» во вторник, 3 сентября.

В сообщении отправитель утверждает, что у него якобы есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Южной Кореи. Уточняется, что анонимное письмо посольством получило на прошлой неделе. Диппредставительство уже обратилось в полицию. 

«Корейцы, убирайтесь вон!» — приводит издание заявление из письма. 

Отметим, что южнокорейско-японские отношения переживают острый кризис. Так, 1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корею трех видов материалов для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом стали подозрения, что часть этих компонентов может поставляться в КНДР. Сеул категорически отверг такую вероятность и ответил на меры Токио зеркально.

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Автор: Арсений Аскольский
#япония #южная корея

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