Письмо с угрозами и пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии

Посольство Южной Кореи в Токио заявило о получении анонимного письма с требованием «убраться вон», угрозами и пулей. Об этом пишет газета «Асахи» во вторник, 3 сентября.

В сообщении отправитель утверждает, что у него якобы есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Южной Кореи. Уточняется, что анонимное письмо посольством получило на прошлой неделе. Диппредставительство уже обратилось в полицию.

«Корейцы, убирайтесь вон!» — приводит издание заявление из письма.

Отметим, что южнокорейско-японские отношения переживают острый кризис. Так, 1 июля Япония ужесточила контроль за экспортом в Республику Корею трех видов материалов для производства полупроводников и экранов различных гаджетов. Поводом стали подозрения, что часть этих компонентов может поставляться в КНДР. Сеул категорически отверг такую вероятность и ответил на меры Токио зеркально.