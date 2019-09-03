Суд признал блогера Синицу виновным в экстремизме за пост в Twitter

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме после опубликованного в Twitter поста, в котором он призвал к насилию над детьми сотрудников правоохранительных органов. Об этом 3 сентября сообщает РИА Новости.

Как считает обвинение, блогер, публикуя запись, осознавал общественную опасность своих действий и хотел тем самым «возбудить ненависть и вражду». Прокурор просил для Синицы шесть лет колонии по статье о возбуждении ненависти с угрозой применения насилия.

С доводом, что кто-то мог воспринять опубликованный Синицей текст как призыв к инструкции, суд согласился. Отмечается, что блогер под псевдонимом Макс Стеклов призвал причинять вред детям правоохранителей, которые участвовали в пресечении незаконных акций в Москве.

Росгвардеец, который выступил в суде в качестве свидетеля обвинения, рассказал, что когда увидел сообщения с призывом похищать детей росгвардейцев для расправы, он начал сильно беспокоиться.

«Первого августа я пришел домой с работы, открыл телефон посмотреть новости, «Одноклассники», открыл твиттер и увидел эти сообщения — призывы похищать детей росгвардейцев для последующей расправы. Меня это насторожило, я стал опасаться за жизнь и здоровье своей дочери», — заявил он.

По мнению самого подсудимого, его слова вырваны из контекста. Вину Синица не признал.

Ранее в Москве прошли несогласованные с властями митинги, которые были организованы несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы. Всего за нарушения и провокации полиция задержала более полутора тысяч человек.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что если блогер получит шесть лет колонии, это станет ясным сигналом для тех, кто считает, что есть отдельный мир, где никто никого не найдет и не накажет. Журналист добавил, что «шутки кончились».