Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Корреспонденты «Федерального агентства новостей» Владимир Малянов и Альгирдас Микульскис уже вторую неделю работают в ливийской столице Триполи. Они поделились наблюдениями о городской жизни во время гражданской войны.

В первую очередь журналисты отметили странный феномен: в Триполи открываются и процветают новые автомобильные салоны и рынки. Большинство «официалов» закрылись еще в 2011 году, но местные жители превратили улицу Дашьенио в настоящий большой авторынок. Машины привозят из ОАЭ и США, здесь немало последних моделей с полной комплектацией. Причем стоимость таких ТС вдвое ниже, нежели в России или Европе.

Однако приобрести крутую «тачку» за безналичный расчет не получится. Вместе с гражданской войной в республику нагрянул финансовый кризис, в следствии чего позакрывались банки. Теперь бизнес в Триполи ведется за «наличку». В Центральном банке можно только открыть счет, зарегистрировать ИП и получить какую-нибудь справку.

Чтобы обменять валюту, перевести деньги или снять наличные, необходимо прийти на черный рынок, который располагается в Старом городе. Здесь же можно приобрести буквально все, от животных до наркотиков и алкоголя.

Среди самых популярных предпринимательских направлений можно выделить общепит и торговлю одеждой. Вещи, в основном, турецкие. Стоит отметить высокое качество, которому устанавливают цену до тысячи рублей в переводе на российскую валюту. В закусочных в основном подают кебаб и шауварму, как ее называют местные.

Каждые пять часов в Триполи отключают электроэнергию, поэтому почти у всех есть генераторы. Что примечательно, бензин здесь стоит дешевле воды: за литр горючего просят два с половиной российских рубля, тогда как литр питьевой воды оценивают в 15 рублей. Но проехаться на общественном транспорте отнюдь недешевое удовольствие. Так, маршрутка стоит порядка 50 рублей, а средний чек в такси составляет полтысячи рублей.

Напомним, что корреспонденты ФАН рассказывают россиянам о ситуации в африканской республике. Поездка была согласована с внешнеполитическими ведомствами России и Ливии. Журналисты тщательно подготовились к командировке, которая продлится до 14 сентября, так что с документами проблем нет. В Telegram-канале «ЛивияФАН» оперативно публикуется свежая информация.

В середине мая в Триполи задержали сотрудников Фонда национальных ценностей Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Они проводили социологические исследования. Изначально со стороны ливийских властей к ним не было никакого интереса. К тому же, один из сотрудников — Александр Прокофьев — спокойно покинул республику.

Но в один момент Шугалей и Суэфан перестали выходить на связь, хотя въезд в Ливию был абсолютно законным и с соблюдением необходимых формальностей. Ряд общественных организаций, российских политиков и министерство иностранных дел России пытаются повлиять на ситуацию. На данный момент проблема остается не решенной.