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10:40   3 Сентября 2019
Весь мир

Facebook может скрыть счетчик лайков под публикациями

Facebook может скрыть счетчик лайков под публикациями

Администрация соцсети Facebook может скрыть счетчик лайков в ленте новостей. Об этом пишет интернет-портал TechCrunch.

Подобную функцию уже запустили в тестовом режиме для сервиса Instagram в ряде стран, включая Канаду и Бразилию. Вместо общего числа лайков пользователи могут увидеть только несколько имен общих друзей, которым публикация понравилась.

В компании отметили, что делается это для того, чтобы пользователи перестали деструктивно себя сравнивать с другими, чувствовать себя некомфортно, если их посты собирают меньше лайков, нежели другие.

В августе соцсеть ВКонтакте запустила функцию, которая скрывает счетчик лайков и репостов в ленте новостей, при этом в отдельном окне поста их количество отображаться будет.

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Автор: Виктория Разумовская
#соцсети #facebook #вконтакте #instagram #лайки

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