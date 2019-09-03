Facebook может скрыть счетчик лайков под публикациями

Администрация соцсети Facebook может скрыть счетчик лайков в ленте новостей. Об этом пишет интернет-портал TechCrunch.

Подобную функцию уже запустили в тестовом режиме для сервиса Instagram в ряде стран, включая Канаду и Бразилию. Вместо общего числа лайков пользователи могут увидеть только несколько имен общих друзей, которым публикация понравилась.

В компании отметили, что делается это для того, чтобы пользователи перестали деструктивно себя сравнивать с другими, чувствовать себя некомфортно, если их посты собирают меньше лайков, нежели другие.

В августе соцсеть ВКонтакте запустила функцию, которая скрывает счетчик лайков и репостов в ленте новостей, при этом в отдельном окне поста их количество отображаться будет.