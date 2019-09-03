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10:48   3 Сентября 2019
Россия

Чиновница, обвиненная в оскорблении жертв потопа в Приангарье, отстранена

Чиновница, обвиненная в оскорблении жертв потопа в Приангарье, отстранена

Иркутская чиновница Ирина Алашкевич, обвиненная в оскорблении пострадавших от наводнения в Тулуне людей, отстранена от работы: президент счел высказывания на аудиозаписи недопустимыми. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Это вчера подтвердил губернатор», — прокомментировал он отстранение чиновницы от работы.

Ранее в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой женщина во время обсуждения работы чиновников и встречи главы РФ Владимира Путина с местными жителями, оскорбляет пострадавших от наводнения в Приангарье россиян.

Чиновница, обвиненная в оскорблении жертв потопа в Приангарье, отстранена

Утверждается, что автором сказанного является иркутская чиновница Ирина Алашкевич. По мнению вещающей на записи, люди, столкнувшиеся с разрушительной стихией и оставшиеся без крова  — «быдло» и «алкашня». На аудиозаписи, голос на которой, возможно, принадлежит представительнице власти, цинично обсуждается «неподобающий» внешний вид людей, оставшихся без крова после наводнения.

«Люди, вся эта бичевня, пришли — вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном — и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования», — говорится в распространенной аудиозаписи.

Сама же Алашкевич заявила РИА Новостям, что запись  — подделка. «Эта запись является фальсификацией и в настоящее время передана губернатором на экспертизу», — сообщила Алашкевич. Тем не менее, в правительстве Иркутской области приняли решение отстранить чиновницу от работы.

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Автор: Тимофей Булочкин
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