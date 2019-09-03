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 Президенты РФ и Монголии подписали бессрочный Договор о дружбе

Президенты РФ и Монголии подписали бессрочный Договор о дружбе
11:23   3 Сентября 2019
Весь мир

Президенты РФ и Монголии подписали бессрочный Договор о дружбе

Президенты РФ и Монголии подписали бессрочный Договор о дружбе

Новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве , который был подписан президентами России и Монголии Владимиром Путиным и Халтмаагийном Баттулгой, выводит двусторонние отношения между нашими странами на качественно новый уровень.

Договор был подписан во вторник 3 сентября в ходе официального визита российского лидера в Улан-Батор, где проходит празднование 80-й годовщины исторической победы при Халхин-Голе.

Ранее, в интервью монгольскому изданию «Одрийн сонин» Владимир Путин заявил, что данный документ, разработанный на основе заключенного в 1993 году Договора о сотрудничестве и дружественных отношениях, будет бессрочным и выведет двусторонние российско-монгольские отношения на качественно новый уровень.

Помимо бессрочного Договора о дружбе, Путин и Баттулга заключили во вторник 10 соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве в разных сферах, а также соглашения о пограничном и межрегиональном сотрудничестве и о содействии в борьбе с терроризмом. Кроме того, правительства двух стран подписали протоколы, о возобновлении межправительственного российско-монгольского Соглашения о военно-технической помощи Монголии со стороны РФ на безвозмездной основе, заключенного 3 марта 2004 года.

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Автор: Александр Люблинский
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