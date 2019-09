Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Секретари Советов безопасности Белоруссии, Польши и Украины встретились с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве. По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Станислава Зася, они обсудили гражданскую войну на Украине.

Госсекретарь также добавил, что стороны обсудили повышение эффективности переговоров в нормандском формате, в частности предложение Белоруссии о присоединении к переговорному процессу США.

Very pleased to start a conversation among my Polish, Ukrainian, and Belarusian counterparts in Warsaw today. We share common concerns over regional stability and are committed to strengthening the sovereignty and security of our nations. pic.twitter.com/CW97ZtETmc