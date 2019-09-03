Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Секретари Советов безопасности Белоруссии, Польши и Украины встретились с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве. По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Станислава Зася, они обсудили гражданскую войну на Украине.

«Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это [война в Донбассе] существенно влияет на безопасность всего нашего региона», — сказал он.

Госсекретарь также добавил, что стороны обсудили повышение эффективности переговоров в нормандском формате, в частности предложение Белоруссии о присоединении к переговорному процессу США.

Very pleased to start a conversation among my Polish, Ukrainian, and Belarusian counterparts in Warsaw today. We share common concerns over regional stability and are committed to strengthening the sovereignty and security of our nations. pic.twitter.com/CW97ZtETmc — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 31, 2019

Болтон встречался с Засем на белорусской территории 29 августа. Тогда же он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой министерства иностранных дел страны Владимиром Макеем.

I had a great meeting with President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus. We share a common commitment to deepening bilateral engagement and cooperation on a wide range of issues. pic.twitter.com/THeiLjoYXB — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 29, 2019

Great meeting in Belarus with Minister of Foreign Affairs Vladimir Makei. We discussed a wide range of topics related to Belarusian national security and sovereignty. pic.twitter.com/2GHqjZfvdH — John Bolton (@AmbJohnBolton) August 29, 2019

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.