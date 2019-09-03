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СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

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10:30   3 Сентября 2019
Весь мир

Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Секретари Советов безопасности Белоруссии, Польши и Украины встретились с советником американского президента по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном в Варшаве. По словам государственного секретаря белорусского Совбеза Станислава Зася, они обсудили гражданскую войну на Украине.

«Не буду говорить о деталях. Но если мы говорим о восточноевропейском регионе, то это [война в Донбассе] существенно влияет на безопасность всего нашего региона», — сказал он.

Госсекретарь также добавил, что стороны обсудили повышение эффективности переговоров в нормандском формате, в частности предложение Белоруссии о присоединении к переговорному процессу США.

Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Болтон встречался с Засем на белорусской территории 29 августа. Тогда же он провел переговоры с президентом республики Александром Лукашенко и главой министерства иностранных дел страны Владимиром Макеем.

Болтон и главы Совбезов РБ, Польши и Украины обсудили гражданскую войну в Донбассе

Правительство Украины в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской Народных Республик. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. Контактная группа по урегулированию согласовала несколько документов, призванных покончить с войной на Украине. Однако киевские военнослужащие не следуют им и практически ежедневно обстреливают территорию Донбасса.

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Автор: Анна Манц
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