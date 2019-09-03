Сквер в Екатеринбурге, где планировался храм, переведут в земли общего пользования
Сквер на Октябрьской площади Екатеринбурга, где собирались возводить храм святой Екатерины, получит статус «земли общего пользования». Такое решение принято на заседании рабочей группы по определению места строительства храма во вторник, 3 сентября.
Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, вопрос об изменении статуса участка в сквере гордума Екатеринбурга рассмотрит в середине октября. Напомним, в февраля статус земельного участка на Октябрьской площади изменили с «территории общего пользования» в «зону объектов религиозного назначения».
Екатеринбургская епархия 16 июня отказалась от идеи строительства храма в сквере, площадку также исключили из опроса, который готовит рабочая группа.
Напомним, в середине мая в Екатеринбурге прошли акции против строительства религиозного сооружения не в его историческом месте, а в городском сквере неподалеку. Местные власти решили провести опрос жителей. После этого мэр Владимир Высокинский заявлял, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами: планируется провести мероприятия по выбору нового местоположения храма, а также совместное проведение работ по техническому проект