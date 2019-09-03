СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

Следственный комитет РФ установил, что к гранатометному обстрелу, которому 1 сентября на юге ДНР подверглись сотрудники ОБСЕ и фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», причастен командир бригады украинских Вооруженных сил Андрей Гнатов.

Причастность украинского военнослужащего к обстрелу была установлена в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Применение запрещенных средств и методов ведения войны». Об этом, ссылаясь на заявление официального представителя СК РФ Светланы Петренко, во вторник 3 сентября сообщает агентство ТАСС.

«На данный момент следователи установили причастность командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Андрея Гнатова к артиллерийскому обстрелу группы гражданских лиц 1 сентября этого года», - заявила представитель СКР журналистам, напомнив, что под обстрел ВСУ попали лица, не участвующие в вооруженном конфликте, в том числе находившиеся в селе Коминтрново на юге Донецкой народной республики внештатный фотокорреспондент «МИА «Россия сегодня» и сотрудники ОБСЕ.

По словам Петренко, все, попавшие под обстрел украинских силовиков лица, нашли укрытие в безопасном месте, однако Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело и в настоящее время проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, выявляя причастных к совершению преступления должностных лиц из командования ВСУ.

Напомним: о том, что в селе Коминтерново под гранатометный и стрелковый огонь со стороны ВСУ попали наблюдатели СММ ОБСЕ (Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе) и представители ДНР в СЦКК (Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня) в воскресенье 1 сентября сообщил Руслан Якубов – глава представительства Донецкой народной республики в СЦКК. По словам Якубова, огонь был открыт в нарушение действующего перемирия, а также несмотря на гарантии безопасности, предоставленные ранее в СЦКК украинской стороной.