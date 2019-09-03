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СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

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10:34   3 Сентября 2019
Россия

Минобороны может расширить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

Минобороны может расширить парк арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА

Управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода», входящего в «Вертолеты России», Леонид Белых, заявил, что соглашение на поставку Минобороны арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА может быть расширено. Об этом 3 сентября сообщают РИА Новости. 

По словам Белых, на сегодняшний день поставлено пять машин. 

«Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине», — передает агентство слова директора. 

Он подчеркнул, что на данный момент соглашение прорабатывается на предмет расширения. Директор завода уверен, что программа будет продолжена.

Министерство обороны РФ подписало контракт на поставку вертолетов для арктической группировки в феврале 2016 года. 

Ранее глава Минобороны, генерал российской армии Сергей Шойгу поздравил курсантов и воспитанников военных учебных заведений с Днем знаний. Текст с поздравлением был опубликован на сайте ведомства. В обращении к курсантам министр отметил, что на сегодняшний день в военных образовательных учреждениях созданы все условия для выпуска высококвалифицированных кадров.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #шойгу #политика #общество

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