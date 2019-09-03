Семь человек погибли при пожаре на заводе в Индии

Семь человек стали жертвами пожара на нефтеперерабатывающем заводе компании ONGC в штате Махараштра на западе Индии. ЧП произошло во вторник, 3 сентября, утром, сообщает телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о пяти погибших. Среди жертв — пять сотрудников предприятия и двое пожарных. Еще по меньшей мере два человека получили травмы.

По предварительным данным, возгорание произошло в системе отвода ливневых вод. Пожарные смогли потушить его только через два часа. Сейчас завод работает в штатном режиме.

ONGC — крупнейшая нефтегазовая госкорпорация в Индии, которая производит более 70% сырой нефти и более 80% природного газа в стране.