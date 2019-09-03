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10:05   3 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады

Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий стал фигурантом уголовного дела, сообщило агентство «Украинские новости» 3 сентября.

Отмечается, что делопроизводство открыли еще 20 августа по решению Шевченковского районного суда Киева. Парубия подозревают в нарушении уголовной статьи «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».

«Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве», — указано в материале.

Согласно Уголовному кодексу Украины, экс-спикеру грозит до пяти лет тюремного заключения.

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Автор: Анна Манц
#украина #уголовное дело #парубий #рада #гбр

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