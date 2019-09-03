ГБР Украины возбудило уголовное дело против экс-спикера Рады
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий стал фигурантом уголовного дела, сообщило агентство «Украинские новости» 3 сентября.
Отмечается, что делопроизводство открыли еще 20 августа по решению Шевченковского районного суда Киева. Парубия подозревают в нарушении уголовной статьи «Воспрепятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя».
«Следователями центрального аппарата Государственного бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве», — указано в материале.
Согласно Уголовному кодексу Украины, экс-спикеру грозит до пяти лет тюремного заключения.