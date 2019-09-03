Путин и президент Монголии выбрали для двусторонней встречи юрту, а не кабинет

Местом встречи тет-а-тет президентов России и Монголии Владимира Путина и Халтмаагийна Баттулги стал не кабинет монгольского лидера, а установленная в Государственном дворце в Улан-Баторе войлочная юрта традиционное жилище местных жителей.

По словам президента РФ, который посетил Улан-Батор в связи с 80-летний юбилеем битвы на Халхин-Голе, между нашими двумя народами, между Россией и Монголией сохраняются братские отношения.

«Советский Союз в свое время решительно поддержал Монголию в связи с внешней агрессией, но и Монголия ответила Советскому Союзу, нашей стране тем же во время Великой Отечественной войны, во время Второй мировой войны, делала все, что в ее силах, чтобы поддержать Советский Союз в борьбе против нацизма», - напомнил Путин, подчеркнув, что юбилейная дата битвы на Халхин-Голе.

Также Путин добавил, что, отношения между Россией и Монголией продолжали развиваться наилучшим образом и в послевоенный период.

Монгольский лидер, со своей стороны, заявил, что рад приезду президента РФ в Уланбатор на торжества, посвященные исторической победе на Халхин-Голе. Он рассказал, как проходили праздничные мероприятия, отметив, что большое впечатление на всех произвело выступление «Русских витязей»

Битва на Халхин-Голе, в ходе которой советские и монгольские войска совместно разгромили вторгшуюся в Монголию японскую Квантунскую армию, продолжалось с мая по сентябрь 1939 года. Соединениями советской армии командовал Георгий Жуков, а монгольскими войсками – Хорлойгин Чойбалсан. Благодаря данной победе, Япония приняла решение не начинать боевые действия против СССР на стороне Третьего Рейха.