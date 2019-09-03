Участники ВЭФ могут привиться новой вакциной от гриппа

Российское министерство здравоохранения на Восточном экономическом форуме презентовало новую вакцину от гриппа. Отмечается, что она рекомендована Всемирной организацией здравоохранения.

Согласно указу президента Владимира Путина, страна должна полностью перейти на использование четырехвалентной новинки в течение трех лет. Представленная вакцина способна защитить человека от четырех штаммов гриппа. Используемая сейчас оберегает лишь от трех.

Стоит отметить, что любой участник ВЭФ прямо на стенде ведомства может «испробовать» новое средство. В общей сложности, Минздрав привез на форум 350 вакцин, рассказали представители. Это вдвое больше, нежели в прошлом году.

В конце августа представитель правительства Москвы рассказал, что жители столицы смогут пройти бесплатную вакцинацию от гриппа 4 сентября. Помимо поликлиник будут открыты еще 65 мобильных пунктов, почти половина которых расположится у станций метрополитена. Прием займет максимум 15 минут после предъявления паспорта и осмотра врача.