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Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи

Спецкоры ФАН рассказали о «наличной» жизни в Триполи
СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

СК заявил о причастности военного ВСУ к обстрелу фотокорреспондента и сотрудников ОБСЕ

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9:49   3 Сентября 2019
Весь мир

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории

Ураган «Дориан» снизился до третьей категории. Скорость ветра в его эпицентре составляет 195 километров в час, сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами. 

Специалисты утверждают, что несмотря на то, что ураган будет постепенно ослабевать, еще несколько дней он будет все еще мощным.

В воскресенье, 1 сентября, стихия обрушилась на Багамские острова. В результате погибли пять человек. Большой ущерб был нанесен инфраструктуре острова Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины ранее объявили режим ЧС из-за приближения «Дориана».

 

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #стихия #ураган

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