Ураган «Дориан» снизился до третьей категории
Ураган «Дориан» снизился до третьей категории. Скорость ветра в его эпицентре составляет 195 километров в час, сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.
Специалисты утверждают, что несмотря на то, что ураган будет постепенно ослабевать, еще несколько дней он будет все еще мощным.
В воскресенье, 1 сентября, стихия обрушилась на Багамские острова. В результате погибли пять человек. Большой ущерб был нанесен инфраструктуре острова Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
Власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины ранее объявили режим ЧС из-за приближения «Дориана».
JUST IN: #Dorian now a Category 3 storm with maximum winds of 125 mph. Dorian remains a major hurricane, and it remains stationary: pic.twitter.com/TOuZ4KdJDI— WeatherNation (@WeatherNation) September 3, 2019