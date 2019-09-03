Ураган «Дориан» снизился до третьей категории. Скорость ветра в его эпицентре составляет 195 километров в час, сообщили в Национальном центре США по слежению за ураганами.

Специалисты утверждают, что несмотря на то, что ураган будет постепенно ослабевать, еще несколько дней он будет все еще мощным.

В воскресенье, 1 сентября, стихия обрушилась на Багамские острова. В результате погибли пять человек. Большой ущерб был нанесен инфраструктуре острова Абако. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.

Власти Флориды, Джорджии, Южной и Северной Каролины ранее объявили режим ЧС из-за приближения «Дориана».