Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Участники ВЭФ могут привиться новой вакциной от гриппа

Участники ВЭФ могут привиться новой вакциной от гриппа

 Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке

Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Книги о Гарри Поттере убрали из американской школы из-за «настоящих заклинаний»

Книги о Гарри Поттере убрали из американской школы из-за «настоящих заклинаний»

 Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16
Участники ВЭФ могут привиться новой вакциной от гриппа

Участники ВЭФ могут привиться новой вакциной от гриппа

 Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке

Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Книги о Гарри Поттере убрали из американской школы из-за «настоящих заклинаний»

Книги о Гарри Поттере убрали из американской школы из-за «настоящих заклинаний»

 Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16
9:24   3 Сентября 2019
Россия

Рейс Челябинск — Анталья вынужденно сел в Краснодаре

Рейс Челябинск — Анталья вынужденно сел в Краснодаре

Лайнер авиакомпании Red Wings приземлился в краснодарском аэропорту из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара 3 сентября.

Инцидент произошел в ночь на вторник, уточнили в сообщении. Посадка произошла в штатном режиме.

«После передачи пассажира медикам, в 03.33 по московскому времени, самолет вылетел по маршруту», — отметили в пресс-службе.

Самолет, на борту которого было 225 человек, выполнял рейс Челябинск — Анталья.

30 августа в Екатеринбурге экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний», следовал из Санкт-Петербурга в таджикистанский Худжанд. Причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково, командир сообщал о возможном повреждении колеса. При осмотре повреждений не обнаружили. Воздушное судно продолжило полет после дозаправки.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#аэропорт #самолет #краснодар #red wings

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...