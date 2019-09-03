Лайнер авиакомпании Red Wings приземлился в краснодарском аэропорту из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Краснодара 3 сентября.

Инцидент произошел в ночь на вторник, уточнили в сообщении. Посадка произошла в штатном режиме.

«После передачи пассажира медикам, в 03.33 по московскому времени, самолет вылетел по маршруту», — отметили в пресс-службе.

Самолет, на борту которого было 225 человек, выполнял рейс Челябинск — Анталья.

30 августа в Екатеринбурге экстренно сел лайнер «Уральских авиалиний», следовал из Санкт-Петербурга в таджикистанский Худжанд. Причиной стало столкновение со стаей птиц при взлете в Пулково, командир сообщал о возможном повреждении колеса. При осмотре повреждений не обнаружили. Воздушное судно продолжило полет после дозаправки.