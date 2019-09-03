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9:24   3 Сентября 2019
Россия

Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке

Почти 90 населенных пунктов остаются подтопленными из-за паводка на Дальнем Востоке

МЧС России сообщает, что в результате паводка на Дальнем Востоке подтопленными до сих пор остаются 89 населенных пунктов.

«В настоящее время на территории Хабаровского и Приморского края, Амурской и Еврейской автономной области, в 15 муниципальных районах и трех городских округах остаются подтопленными 89 населенных пунктов, 373 жилых дома, 3267 приусадебных участков и 113 участков автодорог», - говорится в сообщении ведомства во вторник утром.

При этом МЧС отмечает, что в течение минувших суток от воды освободилось 10 земельных участков в ЕАО, а также по одному подтопленному ранее участку автодорог в Еврейской автономной области и в Хабаровском крае. В населенных пунктах, откуда ушла вода, продолжаются аварийно-восстановительные работы – коммунальщики откачивают воду, местным жителям оказывается психологическая и адресная помощь.

Как отмечает ведомство, в работы по ликвидации последствий наводнения вовлечено свыше 3 200 человек и 790 единиц спецтехники.

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Автор: Александр Люблинский

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