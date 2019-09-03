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9:18   3 Сентября 2019
Россия

Продажу алкоголя ограничат во время празднования Дня города в Москве

Продажу алкоголя ограничат во время празднования Дня города в Москве

В Москве будет введен временный запрет на продажу алкоголя, а также безалкогольных напитков в стеклянной таре рядом с местами массовых гуляний на Дне города 7 и 8 сентября. 

«Ограничения будут действовать как в центре столицы — на Тверской и Моховой улицах, проспекте Академика Сахарова, Цветном бульваре, Трубной площади и улице Волхонке, так и в других округах», — сообщили в мэрии.

Кроме того, продажа алкоголя будет ограничена в местах запуска фейерверков, на 33 площадках в разных частях города. Также на праздничные мероприятия полиция не будет пропускать пьяных и тех, кто принесет с собой напитки в стеклянной таре, пиротехнические изделия или колюще-режущие предметы.

Введение подобных запретов — традиционная мера для государственных и городских праздников.

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Автор: Виктория Разумовская
#москва #общество #день города

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