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9:10   3 Сентября 2019
Россия

Путина в Монголии встретили почетным караулом и оркестром

Путина в Монголии встретили почетным караулом и оркестром

Российский президент Владимир Путин 3 сентября прибыл в Улан-Батор, чтобы встретиться с монгольским лидером Халтмаагийном Баттулгой.

Церемония официальной встречи состоялась на площади Сухэ-Батора, которая располагается перед Государственным дворцом. К месту российский глава подъехал на автомобиле Aurus. Маленькая девочка в национальной одежде вручила ему цветы. В событии участвовали почетный караул, оркестр, всадники в парадной форме, а также местные жители.

Духовой оркестр исполнил российский и монгольский гимны, после чего коллеги подошли к почетному караулу для приветствия. Во дворце Путин оставил запись в книге почетных гостей и сделал фото с Баттулгой. После этого главы направились на переговоры.

Согласно данным, сперва лидеры пообщаются один на один и обсудят актуальные вопросы и двусторонне сотрудничество. После пройдут многосторонние переговоры и подписание документов. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что Путин намерен пригласить Баттулгу на чемпионат по дзюдо во Владивостоке, который намечен на 5 сентября.

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Автор: Анна Манц
#путин #монголия #баттулга

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