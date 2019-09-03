Лоза счел мем по песне Шуфутинского «3 сентября» безвкусицей

Музыкант Юрий Лоза негативно отозвался о меме, основой которого стала строка из песни Михаила Шуфутинского «3 сентября», сообщило РИА Новости.

«И что это за мем, который можно использовать только раз в году? Обсуждать тему, которая живет один день, — это не шутка, а дурновкусие», — уверен он.

Собеседник заметил, что придумать хорошее музыкальное произведение сложно, а «осмеять можно что угодно».

«Допустим, было много мемов в интернете на песню «Плот», но ее поют на разных языках, она уже прошла испытание временем. Но мем на «Плот» можно использовать круглый год, а мем на песню Шуфутинского — только один раз в год, когда наступает 3 сентября», — добавил Лоза.

В то же время, исполнитель полюбившейся пользователям сети песни не собирается отказываться от произведения. По его словам, новый хит необходим тем, у кого вышла неудачной прежняя композиция.

«Я эту песню пою на каждом концерте уже 25 лет», — отметил певец.

Впервые композиция была исполнена в 1993 году. Автором музыки выступил Игорь Крутой, а текста — Игорь Николаев. В начале 2000-х годов в интернете появилось фото рэпера из США Рика Росса, который внешне напоминает Шуфутинского, с подписью «Я календарь переверну и снова 3 сентября». Теперь это актуальный мем в преддверии осенней даты.