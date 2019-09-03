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8:26   3 Сентября 2019
Россия

Володин отправится в Узбекистан и Казахстан во второй половине сентября

Володин отправится в Узбекистан и Казахстан во второй половине сентября

Глава Государственной думы Вячеслав Володин во второй половине сентября совершит рабочую поездку в Узбекистан и Казахстан, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента 3 сентября.

16 сентября спикер официально посетит Узбекистан, где встретится с парламентариями и руководством республики. Отмечается, что в осеннюю сессию состоится ряд многосторонних межпарламентский мероприятий.

С 23 по 24 сентября думская делегация во главе с Володиным поучаствует в четвертом совещании спикеров парламентов евразийских стран, которое состоится в казахстанском Нур-Султане. Ожидается, что на событии стороны обсудят продвижение интеграционных процессов в Евразии.

«В том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности», — дополнили в пресс-службе.

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Автор: Анна Манц
#госдума #володин #казахстан #узбекистан

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