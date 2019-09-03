Володин отправится в Узбекистан и Казахстан во второй половине сентября
Глава Государственной думы Вячеслав Володин во второй половине сентября совершит рабочую поездку в Узбекистан и Казахстан, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента 3 сентября.
16 сентября спикер официально посетит Узбекистан, где встретится с парламентариями и руководством республики. Отмечается, что в осеннюю сессию состоится ряд многосторонних межпарламентский мероприятий.
С 23 по 24 сентября думская делегация во главе с Володиным поучаствует в четвертом совещании спикеров парламентов евразийских стран, которое состоится в казахстанском Нур-Султане. Ожидается, что на событии стороны обсудят продвижение интеграционных процессов в Евразии.
«В том числе реализации многосторонних проектов в экономической сфере, законодательного обеспечения развития цифровой экономики и цифрового суверенитета государств, защиты окружающей среды, противодействия терроризму и укрепления безопасности», — дополнили в пресс-службе.