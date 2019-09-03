Володин отправится в Узбекистан и Казахстан во второй половине сентября

Глава Государственной думы Вячеслав Володин во второй половине сентября совершит рабочую поездку в Узбекистан и Казахстан, сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента 3 сентября.

16 сентября спикер официально посетит Узбекистан, где встретится с парламентариями и руководством республики. Отмечается, что в осеннюю сессию состоится ряд многосторонних межпарламентский мероприятий.

С 23 по 24 сентября думская делегация во главе с Володиным поучаствует в четвертом совещании спикеров парламентов евразийских стран, которое состоится в казахстанском Нур-Султане. Ожидается, что на событии стороны обсудят продвижение интеграционных процессов в Евразии.