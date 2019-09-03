Книги о Гарри Поттере убрали из американской школы из-за «настоящих заклинаний»

Библиотека начальной школы Святого Эдварда, которая располагается в штате Теннеси, США, лишилась всей серии книг о Гарри Поттере под авторством Джоан Роулинг из-за заклинаний и проклятий. Об этом сообщила местная газета Tennessean 3 сентября.

Такое решение принял преподобный Дэн Рихил, который участвует в руководстве школой. В его электронном сообщении указано, что он проконсультировался с американскими и итальянскими экзорцистами, которые рекомендовали отказаться от такой литературы.

«В этих книгах магию преподносят и как добро, и как зло. Но это неправда — это хитрый обман. Проклятия и заклинания в этих книгах настоящие, произнесенные человеком они могут призвать злых духов», — объяснил пастор.

В апреле в Польше произошла похожая ситуация: священники Гданьска сожгли книги о Гарри Поттере, серию «Сумерки» и «Тайны древней медицины и магии». Один из участников сожжения перед костелом указал, что «без божьего духа это трудно понять». В свою очередь, священнослужитель Ян Кухарский убежден, что подобная литература противоречит божьему слову, так что от нее необходимо отказаться. Стоит отметить, что после организатор «церемонии» извинился за содеянное.