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7:58   3 Сентября 2019
Россия

Восемь детей скончались в Китае после атаки в школе

Восемь детей скончались в Китае после атаки в школе

После нападения в стенах начальной школы китайского города Эньши скончались восемь детей, сообщает полиция центральной провинции Хуюэй.

Нападение случилось в первый день учебного года утром, в начальной школе «Чаоянпо». Полиция вскоре задержала преступника, им оказался 40-летний местный житель.

Всего в результате атаки пострадали десять школьников. Все пострадавшие дети были срочно доставлены в больницу, однако врачам спасти им удалось только двоих.

В заявлении полиции не говорится, какого рода нападение он совершил. Неизвестно, каким оружием он был вооружен и какими мотивами руковосдствовался. Местные СМИ сообщают, что мужчина не женат, он был ранее судим за покушение на убийство.

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Автор: Олег Королев
#китай #нападение #школа

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