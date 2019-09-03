Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Число жертв подрыва заминированного автомобиля в элитном квартале Кабула увеличилось до шестнадцати человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.

По последним данным, ранения получили 119 человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и полусотни пострадавших.

Телеканал заявляет, что большинство погибших и пострадавших являются мирными жителями.

Взрыв случился в понедельник вечером в районе PD9, расположенном около элитного комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. В МВД ранее заявляли, что взрыв заминированного автомобиля случился около жилых домов, где находится мирное население. Здания в радиусе километра получили повреждения.

Боевики радикального движения «Талибан» (экстремистская организация, запрещена в РФ) заявили, что целями атаки были иностранцы.