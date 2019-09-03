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7:36   3 Сентября 2019
Весь мир

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Число жертв подрыва заминированного автомобиля в элитном квартале Кабула увеличилось до шестнадцати человек. Об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на МВД Афганистана.

По последним данным, ранения получили 119 человек. Ранее сообщалось о пяти погибших и полусотни пострадавших.

Телеканал заявляет, что большинство погибших и пострадавших являются мирными жителями.

Взрыв случился в понедельник вечером в районе PD9, расположенном около элитного комплекса Green Village, где располагается ряд иностранных компаний. В МВД ранее заявляли, что взрыв заминированного автомобиля случился около жилых домов, где находится мирное население. Здания в радиусе километра получили повреждения.

Боевики радикального движения «Талибан» (экстремистская организация, запрещена в РФ) заявили, что целями атаки были иностранцы.

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Автор: Олег Королев
#взрыв #афганистан

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