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7:13   3 Сентября 2019
Россия

Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

Число подтопленных жилых домов в зоне паводка в Хабаровском крае увеличилось за сутки со 170 до 183, сообщает региональный главк МЧС.

В зоне паводка находятся десять муниципальных образований с частичным подтоплением территорий в 73 населенных пунктах. При этом в 39 из них фиксируется  подтопление 745 приусадебных участков и 183 частных жилых домов. Также замечены переливы воды на 81 участке дорог.

После ливней в Хабаровске остаются подтопленными 36 жилых домов и 259 земельных участков. Из-за паводка в Комсомольске-на-Амур  и повышения уровня грунтовых вод подтоплены 84 жилых дома и 289 приусадебных участков.

Уровень Амура за сутки снизился на пять сантиметров – до 629.

В понедельник сообщалось, что сотрудники МЧС помогают детям и их родителям из подтопленных районов Хабаровского края добираться до школ на лодках в первый учебный день.

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Автор: Олег Королев
#паводок #хабаровский край

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