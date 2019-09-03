Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

 Чуйченко рассказал об общей проблеме России и Китая на западных медиарынках

Чуйченко рассказал об общей проблеме России и Китая на западных медиарынках
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

 Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

Количество подтопленных паводком домов в Хабаровском крае возросло до 183

 Чуйченко рассказал об общей проблеме России и Китая на западных медиарынках

Чуйченко рассказал об общей проблеме России и Китая на западных медиарынках
Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский защитил сына от журналистов

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии

Зеленский распорядился создать план обороны Украины от агрессии
Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

Количество погибших при взрыве в столице Афганистана выросло до 16

 Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма
6:37   3 Сентября 2019
Весь мир

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинский экс-министр рассказал о потерях Киева из-за блокады Крыма

Украинская экономика из-за блокады Крыма ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, блокада Крыма со стороны Украины была ошибочной, поскольку она принесла Киеву лишь убытки и открыла возможности для России.

Экс-министр также напомнил, что подрыв линий электропередач вызвал большие проблемы, в том числе на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Суслов отметил, что ситуация закончилось тем, что «немцы помогли России построить две электростанции на полуострове».

Он также отметил, что из-за блокады Крыма Украина теряет около миллиарда долларов, теперь эти деньги уходят российским предпринимателям. По словам Суслова, более 300 миллионов экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины, перешли Ставропольскому и Краснодарскому краю.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #крым

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...