Украинская экономика из-за блокады Крыма ежегодно теряет более миллиарда долларов, заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его словам, блокада Крыма со стороны Украины была ошибочной, поскольку она принесла Киеву лишь убытки и открыла возможности для России.

Экс-министр также напомнил, что подрыв линий электропередач вызвал большие проблемы, в том числе на Запорожской атомной станции, которая поставляла электроэнергию в Крым. Суслов отметил, что ситуация закончилось тем, что «немцы помогли России построить две электростанции на полуострове».

Он также отметил, что из-за блокады Крыма Украина теряет около миллиарда долларов, теперь эти деньги уходят российским предпринимателям. По словам Суслова, более 300 миллионов экспорта электроэнергии и больше 600 миллионов от экспорта продуктов в год, которые поставляли фермеры юга Украины, перешли Ставропольскому и Краснодарскому краю.