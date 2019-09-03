Чуйченко рассказал об общей проблеме России и Китая на западных медиарынках

Российские и китайские СМИ сталкиваются с недобросовестной конкуренцией и дискриминацией на Западе, заявил в рамках «нулевого» дня Восточного экономического форума вице-премьер РФ Константин Чуйченко.

По его словам, Россия является одним из крупнейших медиарынков Европы, а Китай - крупнейшим медийным рынком Азии. Обе страны обладают «крайне успешными» интернет-ресурсами на национальных языках, подчеркнул Чуйченко.

По мнению вице-премьера, СМИ обеих стран сталкиваются с похожими вызовами, такими как недобросовестная конкуренция, дискриминация на рынках многих западных стран, а также поиск новых точек роста в условиях цифровой трансформации экономики.

Чуйченко также сообщил, что российско-китайский форум медиа планируется провести в ноябре в КНР.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября.