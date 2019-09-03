Посольство РФ назвало неприемлемым заявление Джонсона по теме Второй мировой войны

Посольство РФ в Лондоне назвало слова британского премьера Бориса Джонсона, который сравнил действия СССР восточных районах Польши с гитлеровской агрессией, неприемлемыми.

В воскресенье Джонсон выступил с видеообращением, в котором он, касаясь обстоятельств начала Второй мировой войны, предположил, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В российском диппредставительстве заявили, что слова Джонсона вызывают удивление. Подчеркивается, что при всех исторических дискуссиях вокруг советской военной операции в восточных районах Польши, приравнивание действий СССР к гитлеровской агрессии совершенно неприемлемо.

Дипломаты отмечают, что если говорить о том, кто обрек Польшу на трагедию 1939 года, придется вспомнить роль британской дипломатии, которая не только закрывала глаза на захватническую политику нацистов, но и последовательно саботировала предложения СССР о создании эффективного антигитлеровского альянса, в том числе для защиты Польши.

В заявлении отмечается, что подавляющее большинство россиян и британцев, вспоминая о Второй мировой войне, отдают дань памяти павшим и чтут советско-британское союзничество. Дипломаты выразили сожаление, что премьер избрал другой ракурс, который не пользуется значительной популярностью в Великобритании.