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5:15   3 Сентября 2019
Россия

Росстат подсчитал число работающих россиянок

Росстат подсчитал число работающих россиянок

Только 53,2 процента женщин были трудоустроены в России в прошлом году, свидетельствуют данные Росстата.

По информации ведомства, в стране работает 59,8 процента населения в возрасте от 15 лет и старше. При этом занятость мужчин составляет 67,8 процента.

Профессор кафедры корпоративного управления Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Елена Яхонтова пояснила РИА «Новости», что данная статистика говорит о том, что в условиях спада а экономической активности и последующих увольнений персонала, женщины первыми попадают под сокращения.

Также она заявила, что есть вероятность того, что уровень профессионализма женщин ниже, а их таланты менее востребованы современным рынком. Эксперт выразила надежду, что на данную статистику повлияли правительственные меры по стимулированию рождаемости - то есть, некоторое количество молодых женщин сфокусировано на семье и заботе о маленьких детях.

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Автор: Олег Королев
#росстат

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