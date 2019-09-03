Швеция решила «защититься» от России за счет налогоплательщиков, заявил эксперт

Швеция намерена для «сдерживания России» увеличить оборонный бюджет за счет введения дополнительного налога для банков. Редактор Business News Бен Эйрис в интервью телеканалу 360 объяснил смысл данных мер Стокгольма.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство Швеции планирует увеличить расходы на оборону с одного процента до полутора процентов ВВП в 2025 году. Вместе с этим вышло заявление о том, что для банковского сектора будет введен новый налог.

Главный редактор Business News Бен Эйрис отметил, что выбор банковского сектора в качестве источника финансирования объясняется тем, что там есть большое число потенциальных налогоплательщиков. Таким образом, даже при сравнительно небольшом увлечении налогов можно будет получить большую сумму денег, которую можно будет инвестировать в вооруженные силы.

Эксперт уверен, что с политической точки зрения облагание налогами банков, а не населения - это невыгодный и даже опасный с политической точки зрения ход. По его словам, это может настроить избирателей против власти, из-за чего на выборах правящим силам придется уйти.

Также экономист раскритиковал заявления министра финансов о «пользе новых налогов для банков». По его словам, заявления об этом - всего лишь оправдание.

Также Бен Эйрис отмечает, что эскалация военных действий присутствует не только в Балтийском море, но также в Черном и Азовском. Он напомнил, что в Балтике Россия проводила учения ВМФ вместе с Китаем - что для жителей Прибалтики должно быть «в некотором смысле некомфортно».

Он отметил, что действия РФ и КНР являются ответной реакций на действия НАТО. Североатлантический альянс увеличивает инвестиции в свой военный персонал и базы, а также поддержку своих союзников в Прибалтике,Румынии, Польше и на Украине.