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4:38   3 Сентября 2019
Весь мир

Швеция решила «защититься» от России за счет налогоплательщиков, заявил эксперт

Швеция решила «защититься» от России за счет налогоплательщиков, заявил эксперт

Швеция намерена для «сдерживания России» увеличить оборонный бюджет за счет введения дополнительного налога для банков. Редактор Business News Бен Эйрис в интервью телеканалу 360 объяснил смысл данных мер Стокгольма.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что правительство Швеции планирует увеличить расходы на оборону с одного процента до полутора процентов ВВП в 2025 году. Вместе с этим вышло заявление о том, что для банковского сектора будет введен новый налог.

Главный редактор Business News Бен Эйрис отметил, что выбор банковского сектора в качестве источника финансирования объясняется тем, что там есть большое число потенциальных налогоплательщиков. Таким образом, даже при сравнительно небольшом увлечении налогов можно будет получить большую сумму денег, которую можно будет инвестировать в вооруженные силы.

Эксперт уверен, что с политической точки зрения облагание налогами банков, а не населения - это невыгодный и даже опасный с политической точки зрения ход. По его словам, это может настроить избирателей против власти, из-за чего на выборах правящим силам придется уйти.

Также экономист раскритиковал заявления министра финансов о «пользе новых налогов для банков». По его словам, заявления об этом - всего лишь оправдание.

Также Бен Эйрис отмечает, что эскалация военных действий присутствует не только в Балтийском море, но также в Черном и Азовском. Он напомнил, что в Балтике Россия проводила учения ВМФ вместе с Китаем - что для жителей Прибалтики должно быть «в некотором смысле некомфортно».

Он отметил, что действия РФ и КНР являются ответной реакций на действия НАТО. Североатлантический альянс увеличивает инвестиции в свой военный персонал и базы, а также поддержку своих союзников в Прибалтике,Румынии,  Польше и на Украине.

«ВМС США сейчас предлагают вложить большие деньги в Одессу. Для того, чтобы Одесса могла принимать американские военные корабли, чего на данный момент не может. А она, как вы знаете, рядом с Крымом», - заявил Эйрис.

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Автор: Олег Королев
#швеция #российская угроза

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