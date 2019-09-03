Губернатор штата Виргиния из-за урагана «Дориан» ввел режим ЧС

Губернатор американского штата Виргиния Ральф Нортэм объявил в штате режим ЧС в связи с ураганом «Дориан».

В заявлении губернатора говорится, что в связи с текущими прогнозами синоптиков ураган может затронуть часть штата. Нортэм объявил режим чрезвычайной ситуации обеспечения надлежащего уровня помощи для населенных пунктов и сообществ.

Он отметил, что призывает всех жителей Виргинии принять необходимые меры предосторожности.

Ураган «Дориан» обрушился на побережье острова Абако, расположенной в северной части Багам. Ураган достиг наивысшей, пятой категории, но вскоре затем снизился до четвертой. Ранее режим ЧС объявили четыре штата - Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины.

В текущем сезоне «Дориан» четвертый по счету ураган. Из предыдущих ураганов привел к гибели человека только один - «Барри».