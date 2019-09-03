Помпео и глава Еврокомиссии подтвердили нацеленность на тесное партнерство ЕС и США

Американский госсекретарь Майк Помпео и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила направленность на тесное партнерство ЕС и США. Об этом сообщает Госдепартамент.

Встреча Помпео и фон дер Ляйен состоялась в Брюсселе. Госсекретарь США поздравил новую главу ЕК с избранием.

Отмечается, что стороны подтвердили нацеленность на тесное партнерство США и ЕС, которое имеет решающее значение для процветания по обе стороны Атлантики по всему миру.

В сообщении Госдепартамента отмечается, что Помпео и Урсула фон дер Ляйен выразили общую приверженность совместной работе над широким кругом глобальных проблем.

Ранее новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что проект газопровода -Северный поток - 2» несет в себе угрозу слишком сильной зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов.