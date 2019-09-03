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 Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

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 Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии увеличилось до восьми

Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии увеличилось до восьми
3:01   3 Сентября 2019
Весь мир

Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии увеличилось до восьми

Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии увеличилось до восьми

Спасатели нашли тела еще четырех погибших в результате пожара изатопления коммерческого судна Conception возле берегов Калифорнии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Коммерческое туристическое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по красивыми местам, насыщенным морскими обитателями. По данным представителя береговой охраны Моники Рочестер, на корабли были 39 человек.

Возгорание произошло ночью, когда судно находилось у берегов острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа не спали, им удалось вовремя спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в этот момент спали под палубой.

Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии погибли 34 человека.

Ранее береговая служба подняла из воды тела четырех погибших. Поиски тел других жертв продолжаются.

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Автор: Олег Королев
#пожар #калифорния #судно

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