Число погибших при пожаре на судне в Калифорнии увеличилось до восьми

Спасатели нашли тела еще четырех погибших в результате пожара изатопления коммерческого судна Conception возле берегов Калифорнии. Об этом сообщает телеканал NBC.

Коммерческое туристическое судно Conception должно было отправиться с экскурсией для дайверов по красивыми местам, насыщенным морскими обитателями. По данным представителя береговой охраны Моники Рочестер, на корабли были 39 человек.

Возгорание произошло ночью, когда судно находилось у берегов острова Санта-Крус. Пятеро членов экипажа не спали, им удалось вовремя спрыгнуть с корабля и спастись, остальные в этот момент спали под палубой.

Ранее телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне у округа Вентура в Калифорнии погибли 34 человека.

Ранее береговая служба подняла из воды тела четырех погибших. Поиски тел других жертв продолжаются.