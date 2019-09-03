Задержанный за участие в незаконном митинге Ляскин отпущен из отдела полиции

Сотрудник ФБК, бывший координатор московского штаба Алексея Навального Николай Ляскин, задержанный за участие в незаконном митинге, отпущен из отдела полиции. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на Ляскина составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение участником публичного мероприятия порядка его проведения». Сотрудника ФБК выпустили из отделения полиции после участия в акции 31 августа.

Ранее сообщалось, что московский главк МВД по факту проведения в субботу в центре столицы несогласованной публичной акции возбудило дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». По данному делу проводится административное расследование.

Ляскин был в числе главных главных функционеров штаба Алексея Навального в ходе выборов мэра Москвы. Он, вместе с другими соратниками, собирал гражданские пожертвования на избирательную кампанию. Однако, собранные деньги они присвоили себе - по версии следствия, речь шла о десяти миллионах рублей.