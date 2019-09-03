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2:29   3 Сентября 2019
Весь мир

Путин начинает визит в Монголию

Путин начинает визит в Монголию

Российский лидер Владимир Путин начал свой официальный визит в Монголию.

Осенью 2019 празднуется 80-летний юбилей победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где знаменитый полководец Георгий Жуков руководил наступательной операцией.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.

Путин прибыл в Монголию в понедельник поздно вечером, основная программа официального визита состоится во вторник.

По словам Ушакова, в рамках визита Путина Монголию запланированы переговоры в узком и расширенном составе. Российский президент Владимир Путин и его монгольский коллега Халтмаагийн Баттулга обсудят двустороннее сотрудничество, в том числе меры по стимулированию инвестиционного и торгово-экономического взаимодействия.

Отмечается, что среди приоритетных сфер обсуждения - развитие сотрудничества в транспортной сфере, сельском хозяйстве, энергетике и электроэнергетике, банковской сферы, мирного атома. Также стороны обменяются мнениями по актуальным региональным и международным проблемам.

Также Путин и Баттулга по итогам переговоров планируют подписать бессрочный межгосударственный договор о дружеских отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Помимо этого, подготовлен большой пакет межправительственных и межведомственных документов и коммерческих контрактов, которые будут подписаны в ходе визита.

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Автор: Олег Королев
#путин #монголия

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