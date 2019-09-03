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Представители президента Габона опровергли сообщения о его госпитализации в Великобритании

Представители президента Габона опровергли сообщения о его госпитализации в Великобритании
5:27   3 Сентября 2019
Весь мир

Представители президента Габона опровергли сообщения о его госпитализации в Великобритании

Представители президента Габона опровергли сообщения о его госпитализации в Великобритании

Президент Габона Али Бонго Ондимба госпитализирован в Лондоне после резкого ухудшения здоровья во время визита в Великобританию. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что госпитализация произошла менее через год после того, как Бонго Ондимба в октябре 2018 года перенес инсульт во время участия в конференции в Саудовской Аравии. Он смог вернутся в Габон только в марте, проведя за границей месяцы, потраченные на восстановление. Его публичные выступления провоцировали слухи о том, что инсульт очень сильно сказался на здоровье.

Шестидесятилетний Бонго Ондимба приехал в столицу Великобритании после участия в мероприятиях, посвященных годовщине независимости Габона от Франции 17 августа. По данным анонимных источников Bloomberg, с этого момента он находится в больнице.

В заявлении пресс-службы президента сообщается, что Ондимба не был госпитализирован и проводит время в своей лондонской резиденции, находясь в небольшом отпуске. В сообщении говорится, что президент Габона проходит обычные медосмотры и вскоре вернется на родину.

Ранее группа общественных деятелей Габона потребовала в суде, чтобы Ондимба прошел медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, имеет ли он право управлять страной. Апелляционный суд Либревиля в понедельник отказался заслушать иск ряда организаций с требованием публичного медицинского освидетельствования.

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Автор: Олег Королев
#габон

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