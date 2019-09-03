Полиция отпустила журналиста Азара, призывавшего к незаконному митингу 31 августа

Правоохранители отпустили журналиста Илью Азара, задержанного в понедельник за призывы к незаконному митингу 31 августа. Об этом сообщает ФАН.

Азара полицейские задержали вечером по статье административного кодекса «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Власти Москвы не согласовали акцию 31 августа, поскольку в этот день город готовился к празднованию 1 сентября. Столичная мэрия предлагала провести мероприятие на проспекте Сахарова 25 августа, однако инициаторы митингов ответили отказом.

Незаконные акции, организованные «оппозиционными» кандидатами на выборы в Мосгордуму, которые из-за фальсификацией не смогли зарегистрироваться для участиях в выборах, прошли в конце июля и августе. Юриста ФБК Любовь Соболь, недопущению к выборам из-за «мертвых душ» в подписных листах, уже в пятый раз предупредили о недопустимости организации такого рода мероприятий, а также распространении в интернете призывов участвовать в них.

СКР возбудил три уголовных дела по факту организации массовых беспорядков и нападения на сотрудинков полиции. Организаторы могут получить до 15 лет лишения свободы.