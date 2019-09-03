Полиция составила протокол на Соболь за организацию незаконной акции 31 августа

Юрист ФБК Любовь Соболь, снятая с выборов Мосгордуму из-за массовых фальсификаций подписей избирателей, была задержана полицией за организацию и призывы к участию в незаконном митинге. Спустя несколько часов ее отпустили.

ФАН со ссылкой на источник в столичном главке МВД, по факту проведения субботней несогласованной публичной акции было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей административного кодекса «нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» (20.2 ч.8 КоАП). По данному делу проводится административное расследование.

По данным агентства, Соболь доставили в отдел МВД РФ Красносельское (располагается по адресу: поселение Краснопахорское, поселок Красное, 13) на юго-западе столицы.

Позже начальник штаба Соболь Ольга Ключникова сообщила на своей странице в Twitter, что в отношении Соболь составлен протокол по 20.2 ч.8 КоАП. По ее словам, по данным на час ночи вторника, Соболь вместе с адвокатом выпускают из отделения.

Незаконный митинг «оппозиции» прошел 31 августа. Столичные власти согласовали законную акцию на 25 августа, однако организаторы сами отказались проводить санкционированный митинг и призывали горожан выйти на незаконную акцию.

По итогам незаконных митингов в столице уже было назначено четыре административных штрафа. Общая сумма достигла почти 930 тысяч рублей. При этом Соболь уже заявила, что будет обжаловать штрафы в ЕСПЧ.

Другие незарегистрированные кандидаты, которые призывали к участию в несогласованных акциях, отбыли административные аресты. Юристка ФБК прикрывается от СИЗО своей пятилетней дочерью.

Формальным подовом для проведения незаконных акций стал отказ Мосгоризбиркома регистрировать последователей Навального кандидатами из-за огромного числа липовых подписей. Так, у Соболь были зафиксированы 14 процентов поддельных подписей: в ее подписных листах значились «мертвые души».