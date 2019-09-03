Крым и Сирия заключили контракт на экспорт сельхозпродукции

Крымско-сирийский торговый дом «Содружество» подписал крупный контракт с сирийской компанией на экспорт сельхозпродукции. Об этом рассказал РИА «Новости» директор торгового дома Сергей Голяндин.

По его словам, заключение контракта на сумму два миллиона долларов состоялось в рамках 61-й международной выставки в Дамаске.

Голяндин заявил, что контракт действует до конца года с возможностью продления. По его словам, все партии поставок идут дополнительными соглашениями.

Поставки будут осуществляться через крымские порты Феодосия и Севастополь в контейнерах. Голяндин отметил, что стороны сначала договорились о первой поставки тысячи тонн: оливкового масла, лимонов, апельсинов, грейпфрутов, гранатов. По его словам, часть поставленных товаров останется в Крыму, а часть других будет поставлена «на материк».

Голяндин заявил, что торговый дом старается увеличить товарооборот между Россией через порты Крыма и Сирией. По его словам, ввоз начинаться с помощью российских и сирийских грузоперевозчиков.